Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России закрыт въезд командующему британской армией

РФ запретила въезд куратору подготовки солдат ВСУ британскому адмиралу Радакину

close
100%
Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия запретила въезд на свою территорию командующему британской армией адмиралу Энтони Радакину. Военный внесен в российский санкционный список.

Всего в этот список попали 23 поданных королевства.

«В список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, вошли, в частности, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Э. Радакин (Энтони Радакин — прим. ред.)», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что попытки Великобритании усилить санкционное давление на Российскую Федерацию неизбежно получают решительный отпор, а работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия Лондона будет продолжена.

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях