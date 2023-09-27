В России закрыт въезд командующему британской армией

Россия запретила въезд на свою территорию командующему британской армией адмиралу Энтони Радакину. Военный внесен в российский санкционный список.

Всего в этот список попали 23 поданных королевства.

«В список граждан Великобритании, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, вошли, в частности, курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Э. Радакин (Энтони Радакин — прим. ред.)», — говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что попытки Великобритании усилить санкционное давление на Российскую Федерацию неизбежно получают решительный отпор, а работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на действия Лондона будет продолжена.

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.