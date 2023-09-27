Власти перечислили последствия от взрыва в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что несколько газопроводов и линия электропередачи повреждены в Никопольском районе в результате взрывов.

По его словам, по району был нанесен удар. Он пришелся на четыре хозяйственные постройки, одна из них была уничтожена до основания.

В 7 утра в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

При этом с вечера 26 сентября, как отмечало издание «Страна.ua», для Днепропетровской области существовала угроза налета беспилотников.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.