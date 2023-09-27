Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» из Курганской области, рассказал что его товарищ из Башкирии смог взять в плен двоих бойцов ВСУ, несмотря на то, что его оружие заклинило. Об этом пишет Ura.ru.

«Заклинил автомат в то время, когда на него из блиндажа выбежали два украинских солдата. Он не растерялся заорал на них и прикладом положил обоих на землю. Потом разоружил «языков» и спокойно увел», — рассказал он.

До этого экс-боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев был задержан при попытке сбежать из Норвегии в РФ. Его поймали в норвежском населенном пункте Гренсе-Якобсельв прямо у границы.

«Его остановили, когда он ехал в такси. Он никогда не приближался к границе… В его намерения не входило пересекать границу», — рассказал адвокат Медведева Брюньюльф Риснес, выразив надежду, что после допроса в полиции его подзащитного отпустят.

По словам адвоката, Медведев может вернуться в Россию, если этого хочет, но для безопасного возвращения «должно многое измениться».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.