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Тайвань зафиксировал приближение 32 летательных аппаратов и 8 кораблей КНР

На Тайване зафиксировали приближение десятка летательных аппаратов Китая

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Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

За последние сутки Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали приближение к острову 32 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства Тайваня.

Согласно документу, с 26 сентября 05:00 до 27 сентября 06:00 были замечены 16 воздушных аппаратов, которые пересекли «срединную линию Тайваньского пролива» и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова со сторон севера, юго-запада и юго-востока. Среди них были два истребителя Су-30, четыре J-10, четыре J-16, два беспилотника BZK-005, многоцелевой самолет Y-9, противолодочный самолет Y-8 и противолодочный вертолет Z-9.

В ответ на это Вооруженные силы Тайваня задействовали свою авиацию, корабли и зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее, 18 сентября, Вооруженные силы Тайваня сообщили о полетах 103 военных самолетов НОАК возле острова за одни сутки, что стало самой масштабной операцией такого рода по крайней мере с августа прошлого года. Согласно ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону противовоздушной обороны острова после визита Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей конгресса США, в Тайбэй 2-3 августа 2022 года.

Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда остатки Гоминьдана под руководством Чан Кайши (1887-1975) бежали на остров после поражения в гражданской войне в Китае. В то же время Пекин считает Тайвань одной из провинций Китайской Народной Республики.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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