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Группа украинских солдат сдалась в плен ВС РФ на Сватовском направлении

РИА Новости: военные ВСУ на Сватовском направлении сдались в плен ВС РФ

Группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам на направлении Сватово — Кременная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, сдавшиеся в плен солдаты предварительно вышли на специальный открытый радиоканал и принесли с собой ящики с боеприпасами.

На видеозаписи, сделанной источником РИА Новости, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи и машет ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. После этого из высокой травы к нему вышли два сослуживца, в руках которых был ящик с боекомплектом. Украинские военные поставили его на дорогу, а затем принесли еще два таких же.

«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — рассказал собеседник агентства.

24 сентября артиллерист Вооруженных сил РФ с позывным «Рыжий» рассказал газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен после того, как российские войска обстреливают их снарядами, начиненными агитационными листовками.

25 сентября украинский военнопленный Олег Овчинников сообщал, что командование ВСУ сейчас направляет рядовой состав на военные задания без осуществления разведки местности.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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