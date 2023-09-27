В Китае рассказали об угрозе ВСУ со стороны России зимой

Обозреватель Национального радио Китая (CNR) Сун Бо выразил мнение, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят давление на Украину зимой.

Журналист отметил, что Су-34 становится первым в мире истребителем-бомбардировщиком, способным пускать стратегические боеприпасы. Сун Бо также сослался на мнение военного обозревателя Шао Юнлина о том, что «комбинация» из российских самолетов и крылатых ракет расширяет возможности РФ по нанесению ударов на дальние дистанции.

»Москва может увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре противника осенью и зимой», — указал обозреватель.

25 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские Су-34 нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки нанес авиаудар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Песчаное.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.