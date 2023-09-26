Нидерланды рассчитывают направить Украине истребители F-16 в 2024 году

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году, передает телеканал MSNBC.

«Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году», — сказала она.

По ее словам, подготовка пилотов займет около 6-8 месяцев.

Ранее сообщалось, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он уточнил, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию должны скоро прибыть в США. По словам Райдера, их обучение стартует с курсов английского языка. Затем, примерно через «несколько недель», начнется обучение летному делу.

Пресс-секретарь Пентагона не конкретизировал, сколько именно летчиков и техников прибудут в США, отметив, что приедут несколько пилотов и десятки техников.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.