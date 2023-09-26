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Губернатор Курска Старовойт показал трофеи бойцов с антидроновыми ружьями

Старовойт опубликовал кадры сбитых беспилотников-камикадзе ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал кадры сбитых беспилотников-камикадзе ВСУ.

По словам Старовойта, эти два беспилотника стали трофеями бойцов-пограничников и Вооруженных сил с антидроновыми ружьями.

«Друзья, уже есть несколько случаев самоликвидации сбитых БПЛА. Если обнаружили такой беспилотник не трогайте и не приближайтесь к нему, расскажите о находке по телефону 112 и дождитесь специалистов. Опасность могут представлять даже обломки!» — предупредил Старовойт.

О подобных инцидентах с самоподрывом дроном также сообщали на Запорожском направлении.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области.

Жители области рассказали «Газете.Ru» о звуках взрывов. Так, жительница Курска Зоя сообщила, что услышала первый взрыв около 22:20, а второй — в 23:00, и призналась, что было «очень страшно».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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