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Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Токмак

Рогов заявил, что система ПВО отразила атаку ВСУ на Токмак

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Токмак.

«Токмак под огнем боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система ПВО отразила украинскую атаку на Токмак», — написал он.

По словам Рогова, украинские войска попытались нанести удар по городу Токмак в 11:05. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

До этого Владимир Рогов сообщал, что у Вооруженных сил Украины в планах поменять стратегию и перенаправить силы на захват Запорожской атомной электростанции.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщал, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовского направления в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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