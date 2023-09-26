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Рогов рассказал об атаке трех украинских танков на позиции РФ в Запорожской области

Рогов заявил, что силы РФ отбили атаки ВСУ в районе Вербового, подбив два танка

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РИА Новости

Танковую атаку украинских войск в районе села в Запорожской области отразили российские военные. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как рассказал Рогов, украинские военнослужащие на трех танках предпринял попытку атаки позиций российских войск в районе села Вербовое, но потерпели поражение.

«Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя», — сказал он.

Военные РФ, по его словам, на линии соприкосновения в Запорожской области удерживают позиции и пресекают все попытки украинских военных приблизиться и прорвать первую линию обороны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировалась работа украинской боевой авиации.

24 сентября Минобороны сообщало, что подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение в районе Веселого в ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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