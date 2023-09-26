Вашингтону пока нечего объявить о возможном решении поставить Украине ракеты ATACMS

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти пока не могут ничего сказать о предоставлении Украине тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает телеканал CNN.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации ведущих американских СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения, Кирби сказал, что ему на данный момент нечего объявить относительно ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что бывший специальный помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе. Он уточнил, что ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км, могут оказаться у Украины в начале октября.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.