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Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

МО России сообщило о семи отраженных за сутки атаках ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за последние сутки отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, сражения произошли в районе населенных пунктов Спорное и Майорск в Донецкой народной республике (ДНР). Также украинские солдаты пытались атаковать позиции Вооруженных сил РФ около села Берестовое, но им было оказано серьезное сопротивление.

В результате подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии сумели сдержать натиск бойцов ВСУ. При этом украинские отряды лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух гаубиц Д-30.

«Противник потерял до 445 украинских военнослужащих <...>, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии у населенного пункта Звановка. Последний также находится на территории ДНР.

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили об отражении двух украинских атак на Краснолиманском направлении.

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