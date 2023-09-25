Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за последние сутки отразили семь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, сражения произошли в районе населенных пунктов Спорное и Майорск в Донецкой народной республике (ДНР). Также украинские солдаты пытались атаковать позиции Вооруженных сил РФ около села Берестовое, но им было оказано серьезное сопротивление.

В результате подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии сумели сдержать натиск бойцов ВСУ. При этом украинские отряды лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и двух гаубиц Д-30.

«Противник потерял до 445 украинских военнослужащих <...>, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии у населенного пункта Звановка. Последний также находится на территории ДНР.

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили об отражении двух украинских атак на Краснолиманском направлении.