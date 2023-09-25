Минобороны РФ заявило о перехвате 33 беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило, что российские средства ПВО перехватили сеть снарядов HIMARS и 33 беспилотника ВСУ. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Как утверждает министерство, дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской народной республики, Александровка и Берестовое Донецкой народной республики.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что около 22:20 была пресечена попытка Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Мэр города Игорь Куцак заявлял, что власти Курска приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня города из-за атак украинских беспилотников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.