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Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Развожаев: в здании ЧФ пройдет демонтаж аварийных конструкций

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Владимир Песня/РИА Новости

Губернатора Севастополя Михаил Развожаев объяснил, с чем связаны громкие звуки в городе.

«Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ (Черноморского флота — прим.ред.) будет произведен в 11:25», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, подрывные работы будут продолжаться до 14:00 понедельника, 25 сентября.

Также Развожаев призвал граждан не беспокоиться при громких звуках, заверив, что ситуация находится под контролем.

22 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. О происшествии первым сообщил губернатор Развожаев. По данным Министерства обороны РФ, в результате атаки один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет противника.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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