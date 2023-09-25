В России призвали атаковать украинские мосты в ответ на удары по Севастополю

В ответ на удары по Севастополю со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо нанести удары по логисте противника. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он подчеркнул, что разрушение мостов будет серьезной потерей для ВСУ, поскольку усложнится подвоз техники и резервов на места дислокации украинских войск.

Собеседник напомнил, что недавний разгром путепроводов через реки Оскол и Жеребец под Купянском уже существенно усложнили логистику ВСУ.

«Проблемы сразу начались у украинцев. А если выбить пару-тройку мостов через Днепр? Во визгу-то будет. Правда, это не такая простая задача — мост затейливая цель. <...> Его совсем не так просто развалить ракетой», — отметил Тимошенко.

Что касается превентивных мер, по его словам, необходимо тщательнее работать над выстраиванием противовоздушной обороны.

22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. О происшествии первым сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По данным Министерства обороны РФ, один российский военный пропал без вести. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет.

Ранее в США заявили о мощном ответе России на атаки ВСУ.