Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками ВС Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего сухопутными войсками ВС страны, назначив на эту должность Асана Жусупова, передает РИА Новости.

Он сменил на этом посту Талгата Койбакова. Ранее Жусупов исполнял обязанности командующего войсками регионального командования «Восток».

Ранее Минобороны Казахстана предложило ввести административную и уголовную ответственность за «распространение ложной информации, которая дискредитирует вооруженные силы страны в особый период». Отмечалось, что под «особым периодом» имеется в виду кризисный период, который вводится в соответствии с законами «О военном положении», «О чрезвычайном положении» и «О противодействии терроризму».

До этого заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) собираются развернуть средства противоракетной обороны (ПРО). Сейчас в странах объединенной системы ПВО СНГ — Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане — системы ПРО есть только у РФ и Белоруссии.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.