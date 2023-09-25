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Финский аналитик назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России

Аналитик Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ РФ в Балтийском море

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Пресс-служба Западного военного округа

Пуск ракет в Балтийском море — «не самое обычное дело» в ходе учений Военно-морского флота России. Такое мнение в интервью газете Ilta-Sanomat высказал старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки.

На прошлой неделе экипаж корвета «Стойкий» провел серию стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» в Балтийском море.

По словам Мункки, такие учения со стрельбами нельзя считать уникальными, однако подобное происходит не каждый год. Обычно с осуществлением пуска ракет связано несколько факторов, в частности технические и учебные причины.

В свою очередь председатель комитета обороны парламента Юкки Копра заявлял, что Россия, если бы захотела, с помощью военно-морских учений могла бы «оказать давление» на Финляндию. По словам Копры, проведение маневров в специальных зонах может препятствовать вхождению кораблей в финские порты.

При этом Мункки указал, что ограничение судоходства в спецзонах Балтийского моря является общемировой практикой. По его мнению, Россия сейчас не пытается затруднить судоходство в регион.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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