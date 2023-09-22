В США назвали размер стоимости нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи Украине оценивается в $128 млн. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«В рамках полномочий, делегированных мне президентом, я санкционирую дополнительное военное содействие Украине, которой будет предоставлено американских вооружений и оборудования на 128 миллионов долларов со складов министерства обороны», — сказал он.

Кроме того, Блинкен добавил, что американское министерство обороны также направит Киеву вооружений и оборудования на $197 млн в рамках ранее выделенных пакетов.

22 сентября президент США Джо Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата.

Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Накануне американский сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщал, что США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине. Он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.