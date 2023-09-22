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Российские войска взорвали цех танкового завода в Харькове

Харьковское подполье сообщило об ударе по Харьковскому танковому заводу

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Харьковское подполье сообщило об ударе по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), на базе которого украинская армия производит и ремонтирует танки, передает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Двадцать первого сентября утром, около шести часов, был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харькова. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе», — передал сообщения харьковских товарищей Лебедев.

Всего, по данным местных жителей и подпольщиков, над ХЗТМ заметили шесть взрывов — причем один из них сопровождался большими всполохами пламени и искрами. Украинская армия регулярно несет потери в бронетехнике, размещая ее в складских помещениях заводов и других предприятий.

Ранее министр внутренних дел Украины Клименко сообщил о разрушении склада в Харькове.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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