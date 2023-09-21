В Пентагоне заявили, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

Группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передал ТАСС.

«Насколько мне известно, обучение [украинцев] в Дании уже началось», — сказал представитель Пентагона.

Он уточнил, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию должны скоро прибыть в США». По словам Райдера, их обучение стартует с курсов английского языка. Затем, примерно через «несколько недель» начнется обучение летному делу.

Пресс-секретарь Пентагона не конкретизировал, сколько именно летчиков и техников прибудут в США, отметив, что приедут несколько пилотов и десятки техников.

21 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил поставить в первую очередь ракеты ATACMS и истребители F-16.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сказал, что Киев ожидает получения не устаревших самолетов.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.