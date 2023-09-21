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В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за инцидента с миротворцами в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели миротворцев РФ

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Depositphotos

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по двум инцидентам, связанным с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

В ведомстве признали, что 20 сентября группа азербайджанских военнослужащих, «участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях» на территории села Джанйятаг Тертерского района Азербайджана, по ошибке обстреляла из огнестрельного оружия автомобиль с представителями Миротворческого контингента РФ (РМК). В Генпрокуратуре пояснили, что это произошло из-за того, что ВС Азербайджана приняли автомобиль РМК за «принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям» в условиях «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

В результате обстрела погибли пятеро российских военнослужащих.

В тот же день на территории этого же населенного пункта был обстрелян еще один автомобиль, принадлежащий РМК, — «Камаз». В Генпрокуратуре заявили, что виновниками этого инцидента стали «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один был ранен.

«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело», — сообщили в Генпрокуратуре.

Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне. Извинения принес и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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