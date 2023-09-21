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Назван главный риск для американских танков Abrams в Запорожье

Newsweek: обещанные ВСУ танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье из-за распутицы

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Mindaugas Kulbis/AP

Танки Abrams, которые обещают передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские власти, могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожье из-за распутицы. Об этом заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

По ее словам, использовать эти боевые машины в Запорожской области с приходом дождей «абсолютно нелогично», они могут просто «застрять в грязи».

«Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — отметила военный аналитик.

Мирон обратила внимание, что украинским солдатам придется одновременно применять в бою три разных вида западных танков: Abrams, Leopard и Challenger. По ее словам, это может стать «логистическим кошмаром».

Эксперт напомнила о трудностях технического обслуживания западных боевых машин. Потребуются запчасти и специально обученные механики. По мнению Мирон, Abrams принесут украинским частям «больше проблем, чем преимуществ».

19 сентября в Пентагоне анонсировали скорую доставку танков Abrams на Украину.

Ранее ВСУ дали шесть недель для ведения эффективных боевых действий.

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