Назван главный риск для американских танков Abrams в Запорожье

Танки Abrams, которые обещают передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские власти, могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожье из-за распутицы. Об этом заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

По ее словам, использовать эти боевые машины в Запорожской области с приходом дождей «абсолютно нелогично», они могут просто «застрять в грязи».

«Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — отметила военный аналитик.

Мирон обратила внимание, что украинским солдатам придется одновременно применять в бою три разных вида западных танков: Abrams, Leopard и Challenger. По ее словам, это может стать «логистическим кошмаром».

Эксперт напомнила о трудностях технического обслуживания западных боевых машин. Потребуются запчасти и специально обученные механики. По мнению Мирон, Abrams принесут украинским частям «больше проблем, чем преимуществ».

19 сентября в Пентагоне анонсировали скорую доставку танков Abrams на Украину.

Ранее ВСУ дали шесть недель для ведения эффективных боевых действий.