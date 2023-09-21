В НАТО исключили вступление Украины в альянс в период боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность приглашения Украины в Североатлантический альянс в период активных боевых действий. Его слова передает РИА Новости.

«Очевидно, что активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра», — сказал Столтенберг, отметив, что при этом Украина сейчас «близка к НАТО как никогда».

Генсек альянса указал, что Киев очень четко выразил желание присоединиться к НАТО, и Украина станет его членом, как это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле.

До этого Столтенберг, выступая в Совете по международным отношениям в США, заявил, что НАТО останется региональным блоком.

Генеральный секретарь альянса также заявлял, что Соединенные Штаты продолжат оказывать финансовую поддержку Украине на фоне опасений республиканцев касательно отсутствия контроля за выделенными Украине денежными средствами.

20 сентября обозреватель Джозеф Боско высказывал мнение, что Киев должен принять мысль о возможной капитуляции во время второго президентского срока нынешнего главы Белого дома Джо Байдена или бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.