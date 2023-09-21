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На Украине взяли ответственность за удар по военному аэродрому в Крыму

В Киеве подтвердили удар ВСУ по военному аэродрому у города Саки в Крыму

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Shutterstock

Украинские военные совершили удар по военному аэродрому вблизи города Саки в Крыму в ночь на четверг. Об этом сообщается в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ночь на 21 сентября силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки... в Крыму», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны России сообщало об уничтожении в ночь на 21 сентября 22 украинских дронов, 19 из которых были сбиты над Крымом и черноморской акваторией, и еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Вслед за этим в Киеве, Харькове, Львове — по всей Украине — произошли взрывы.

В ночь на 21 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что над территорией региона были обезврежены два беспилотника, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.

20 сентября представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что украинские силы продолжают плановые атаки по военным объектам, в том числе Крыма. Он также заявил, что совсем скоро детали о таких атаках будут опубликованы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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