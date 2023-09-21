Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ рассказало о взаимодействии российских миротворцев с Баку и Степанакертом

МО РФ: российские миротворцы непрерывно взаимодействуют с Баку и Степанакертом

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, заявили в Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — передает ТАСС.

По информации военного ведомства, в расположении миротворцев остаются 1340 мирных граждан, в том числе 607 детей.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказывает медицинскую помощь пострадавшим. Миротворцы размещают граждан в местах временного проживания и обеспечивают горячим питанием.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября в Баку заявили о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В тот же день российское оборонное ведомство информировало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях