Минобороны РФ рассказало о взаимодействии российских миротворцев с Баку и Степанакертом

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, заявили в Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — передает ТАСС.

По информации военного ведомства, в расположении миротворцев остаются 1340 мирных граждан, в том числе 607 детей.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказывает медицинскую помощь пострадавшим. Миротворцы размещают граждан в местах временного проживания и обеспечивают горячим питанием.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября в Баку заявили о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В тот же день российское оборонное ведомство информировало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.