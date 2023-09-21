ВСУ обстреляли село в Белгородской области, снаряд попал в жилой дом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Вязовое Краснояружского района.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, однако снаряд попал в частный жилой дома.

«Выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Повреждены линии газо- и электроснабжения. Под частичное отключение попадают абоненты сел Репяховка и Вязовое», — написал Гладков.

По словам главы региона, аварийные службы в ближайшее время должны приступить к устранению последствий.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли автомобили с людьми, которые ехали по трассе в Белгородской области.

18 сентября Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три цели над Белгородской областью.

Утром 18 сентября Гладков рассказал, что при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.