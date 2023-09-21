Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны заявили об уничтожении склада ГСМ ВСУ на одном из направлений

ТАСС: ВС РФ за сутки уничтожили на Каховском направлении склад ГСМ и позицию ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Соединения группировки войск «Днепр» на Каховском направлении в Херсонской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и позицию украинских войск. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

«На Каховском направлении уничтожены склад горюче-смазочных материалов; позиция одного из подразделений Вооруженных сил Украины (потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены; пятеро получили ранения различной степени тяжести)», — отметил он.

В островной зоне был уничтожен пункт дислокации ВСУ, на Херсонском направлении — лодка и пять украинских военных, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом, гаубица М777.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении в ночь на 21 сентября 22 украинских беспилотников: 19 — над Крымом и черноморской акваторией, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Вслед за этим в Киеве, Харькове, Львове — по всей Украине — прогремели взрывы. Воздушная тревога, которая была объявлена на территории республики, продолжает звучать в некоторых регионах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях