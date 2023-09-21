В Минобороны заявили об уничтожении склада ГСМ ВСУ на одном из направлений

Соединения группировки войск «Днепр» на Каховском направлении в Херсонской области уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и позицию украинских войск. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

«На Каховском направлении уничтожены склад горюче-смазочных материалов; позиция одного из подразделений Вооруженных сил Украины (потери: четыре военнослужащих ВСУ уничтожены; пятеро получили ранения различной степени тяжести)», — отметил он.

В островной зоне был уничтожен пункт дислокации ВСУ, на Херсонском направлении — лодка и пять украинских военных, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом, гаубица М777.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении в ночь на 21 сентября 22 украинских беспилотников: 19 — над Крымом и черноморской акваторией, еще по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Вслед за этим в Киеве, Харькове, Львове — по всей Украине — прогремели взрывы. Воздушная тревога, которая была объявлена на территории республики, продолжает звучать в некоторых регионах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.