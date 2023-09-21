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Эксперт назвал преимущества модифицированного «Ланцета»

Военный эксперт Федутинов: улучшенный «Ланцет» запускается за меньшее время

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний удар дронами «Ланцет» по аэродрому близ Кривого Рога. Эксперт отметил, что в данном случае, вероятно, была задействована модификация беспилотника с контейнерной системой запуска, при которой взлет БПЛА осуществляется за меньшее время, чем в базовой вариации.

«С появлением этой модификации [«Ланцета»] расширяются возможности по его применению в СВО по тем объектам, которые ранее были досягаемы только с помощью более тяжелых беспилотников-камикадзе, таких как небезызвестные «Герани», — отметил Федутинов.

Он добавил, что использование пакетных систем запуска позволит осуществлять одновременный взлет дронов, формируя группу, которая будет с большей эффективностью поражать цели.

16 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Долгинцево, расположенному в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Согласно заявлению ведомства, в результате атаки удалось уничтожить два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25. Позже обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс рассказал, что в ходе операции бойцы Вооруженных сил РФ применили беспилотник «Ланцет». Как отметил журналист, произошедшее могло стать боевым дебютом модифицированной версии дрона.

Ранее в «Ростехе» пообещали резко увеличить производство БПЛА.

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