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В Ровно на западе Украины произошли взрывы, город частично обесточен

Часть города Ровно осталась без света после взрывов

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РИА Новости

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах, которые произошли в городе Ровно на западе Украины. В результате происшествия часть города осталась без электричества.

Ранее также поступила информация о взрывах в городах Ивано-Франковск, Киев, Харьков, а также в областях Киевская, Львовская и Хмельницкая.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Также сегодня ночью Министерство обороны России сообщило, что украинские власти предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.

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