Взрывы произошли в Харькове

В Харькове, городе на Украине, произошли два взрыва, как сообщает украинское издание «Общественное». Подробности о событии изданием не были предоставлены.

Ранее журналисты украинского издания «Зеркало недели» также информировали о взрывах, но уже в Киевской области.

Позже мэр города Игорь Терехов, как пишет Klymenko Time, сообщил по меньшей мере о шести «прилетах» по Харькову.

По предварительной информации, все в Слободском районе города.

Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации, добавил градоначальник.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.