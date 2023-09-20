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Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России из-за гибели миротворцев

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Depositphotos

Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев. Об этом сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — сказано в сообщении.

Уточняется, что 20 сентября в результате обстрела автомобиля миротворческого контингента около населенного пункта Джанятаг погибли российские военные.

«Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — отметили в Минобороны Азербайджана.

20 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что автомобиль с российскими миротворцами был обстрелян в Нагорном Карабахе. В ведомстве добавляли, что все находившиеся в транспортном средстве военные погибли.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе.

До этого оборонное ведомство РФ заявляло, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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