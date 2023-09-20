В Минобороны рассказали о ситуации под Купянском

На Купянском направлении Вооруженные силы РФ уничтожили несколько гаубиц и самоходку, сообщают в Минобороны России.

«Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 «Avenger» производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20», — указано в сообщении.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Загоруйковка и Ивановка Харьковской области, а также Розовка и Берестовое в Луганской народной республике.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что мост в Купянске уничтожен высокоточным ударом российских ВКС — этот стратегически важный объект позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол.

По его словам, в районе Купянска и реки Оскол в данный момент идут позиционные бои, в которых Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.