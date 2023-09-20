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Азербайджан и Нагорный Карабах договорились прекратить боевые действия

Минобороны РФ: Азербайджан и Карабах договорились о прекращении боевых действий

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Максим Блинов/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Согласно сообщению оборонного ведомства, указанные договоренности будут реализованы в координации с командованием российского миротворческого контингента.

До этого в Министерстве обороны Азербайджана подтвердили прекращение огня 20 сентября.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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