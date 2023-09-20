Минобороны РФ рассказало о работе российских миротворцев в Карабахе

Министерство обороны РФ сообщило, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказывает медицинскую помощь пострадавшим.

По данным ведомства, число эвакуированных превышает 2 тыс., при этом больше половины из них — 1049 человек — дети. Они размещены в местах временного проживания и обеспечены горячим питанием.

«На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», — сообщается в пресс-релизе Минобороны.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миротворцы РФ узнали об «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе за минуты до ее начала.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств — членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.