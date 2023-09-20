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Стало известно о серьезных потерях ВСУ в районе Андреевки в ДНР

ТАСС: ВСУ потеряли до 215 военных в районе Андреевки в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 215 военных в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Он уточнил, что российские военные также сорвали две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. В атаках подразделений группировки взаимодействовали с авиацией и артиллерией.

«<…> сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого», — сказал Минесашвили.

Он отметил, что противник понес существенные потери в районе Андреевки — до 215 солдат. На Донецком направлении российские бойцы отразили три атаки подразделений ВСУ.

В середине сентября в Минобороны рассказали о срыве атак ВСУ в районе Торского выступа.

В конце августа российские войска сорвали шесть атак ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены более 30 артиллерийских позиций украинских военных, поражены САУ «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.

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