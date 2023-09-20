ВС России уничтожили штурмовиков «Азова»* в районе Серебрянского лесничества

Российские военные ликвидировали штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества <…> нанесено поражение по штурмовым группам», — рассказал офицер.

Он уточнил, что бойцы ВС России атаковали 67-ую механизированную бригаду ВСУ и 12-ю бригаду специального назначения «Азов». Кроме живой силы, противник потерял технику — боевую бронемашину. Удары наносили авиация и артиллерия. Российские средства ПВО также сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

19 сентября стало известно об успехах ВС РФ на Краснолиманском направлении. Днем ранее Минобороны РФ рассказало об отражении атак украинских штурмовиков.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы РФ сорвали четыре попытки разведки позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Пески.