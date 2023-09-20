Слуцкий заявил, что миротворческая миссия РФ продолжает работу в Карабахе

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять задачи по содействию гражданскому населению», — отметил Слуцкий.

Он напомнил, что способы мирного решения карабахской проблемы указаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. В документе также определен статус и функционал российских миротворцев.

Также председатель комитета Госдумы призвал все стороны конфликта прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров.

20 сентября МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе. В ведомстве обратили внимание, что Российский миротворческий контингент «добросовестно выполнял задачи» по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между сторонами с момента своего размещения в регионе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.