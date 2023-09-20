Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 сентября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дежурные средства ПВО ликвидировали дрон над Белгородской областью.

19 сентября около 22:30 мск еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью. До этого в министерстве сообщили, что около 21:00 мск два беспилотника сбили над двумя российскими регионами.

18 сентября в Рязанской области беспилотник врезался в резервуар с бензином. Серьезных последствий удалось избежать. Дрон лишь оставил на резервуаре незначительную вмятину.

Ранее на побережье Болгарии обнаружили дрон с миной.