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Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 сентября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дежурные средства ПВО ликвидировали дрон над Белгородской областью.

19 сентября около 22:30 мск еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью. До этого в министерстве сообщили, что около 21:00 мск два беспилотника сбили над двумя российскими регионами.

18 сентября в Рязанской области беспилотник врезался в резервуар с бензином. Серьезных последствий удалось избежать. Дрон лишь оставил на резервуаре незначительную вмятину.

Ранее на побережье Болгарии обнаружили дрон с миной.

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