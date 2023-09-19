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Чехия получит финансирование для военной помощи Украине

Нидерланды и Дания профинансируют чешскую военную помощь Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Нидерланды и Дания подписали документ, который предполагает участие сторон в финансировании чешской военной помощи Украине. Об этом сообщает Czech News Agency.

Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Чехии Даниэл Блажковец и представители обоих королевств.

Министр подчеркнул, что речь пойдет о поставках танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты (БМП), элементов средств противовоздушной обороны (ПВО), средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями чешской оборонной промышленности.

В первую очередь Украине передадут 15 модернизированных танков T-72EA, говорится в публикации.

До этого группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России.

В документе говорится, что в связи со спецоперацией на Украине Россия якобы представляет «явную угрозу трансатлантическим миру и безопасности». Помимо России к списку стран, представляющих «угрозу», сенаторы отнесли Китай.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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