Чехия получит финансирование для военной помощи Украине

Нидерланды и Дания подписали документ, который предполагает участие сторон в финансировании чешской военной помощи Украине. Об этом сообщает Czech News Agency.
Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Чехии Даниэл Блажковец и представители обоих королевств.
Министр подчеркнул, что речь пойдет о поставках танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты (БМП), элементов средств противовоздушной обороны (ПВО), средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями чешской оборонной промышленности.
В первую очередь Украине передадут 15 модернизированных танков T-72EA, говорится в публикации.
До этого группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России.
В документе говорится, что в связи со спецоперацией на Украине Россия якобы представляет «явную угрозу трансатлантическим миру и безопасности». Помимо России к списку стран, представляющих «угрозу», сенаторы отнесли Китай.
Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.