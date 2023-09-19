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Дания передаст Украине еще 45 танков

Berlingske: Дания передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 Т-72.

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Mindaugas Kulbis/AP

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген передаст Украине еще 45 танков — 30 Leopard 1 и 15 танков Т-72. Об этом пишет Berlingske.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

С таким заявлением министр выступил по прибытии на военную базу в немецком Рамштайне. До этого Дания в сотрудничестве с Германией и Нидерландами закупила и передала в дар 100 танков Leopard 1. Отмечается, что и новая партия танков будет закупаться Копенгагеном не в одиночку. Средства на их закупку будут выделены Данией из так называемого Украинского фонда размером 5,8 млрд крон ($830 млн).

8 сентября первые 10 датских танков Leopard прибыли на Украину.

9 сентября Forbes написало, что для обучения украинских военных позаимствовали танки из музеев Дании.

19 сентября в Пентагоне анонсировали скорую доставку танков Abrams на Украину.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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