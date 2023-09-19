В ДНР рассказали о ситуации под Угледаром

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ были отброшены на прежние позиции под Угледаром, сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, ВСУ были отброшены в районе Приютного и Старомайорского после успешных ударов российской артиллерии по наступающим украинским подразделениям.

«Также было проведено огневое прочесывание близлежащих лесополос с нашей стороны, и скопление противника на некоторых участках было уничтожено. Что касается устремлений, то по рубежу Урожайное, Старомайрское и Новодонецкое нашим подразделениям удалось ситуацию купировать, противник был отброшен на исходные позиции», — сообщил Пушилин.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ несут тяжелые потери под Клещеевкой и Андреевкой.

По его словам, каждая попытка штурма российских позиций дается подразделениям ВСУ за счет потери до 30% как личного состава, так и техники.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.