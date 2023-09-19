На Западе выяснили подробности удара по Константиновке в ДНР

Городской рынок в Константиновке на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР) поразила украинская ракета, которая была выпущена из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на проведенное ею расследование.

Журналисты изучили свидетельства очевидцев, фрагменты поражающих элементов и следы на местности как свидетельства пуска. По данным газеты, власти Украины сразу же после удара делали все возможное, чтобы не допустить представителей СМИ в пострадавший район, но позже репортерам все же удалось туда попасть и собрать части использованного вооружения.

Авторы The New York Times указывают, что у них нет данных, каким образом ракета ВСУ, возможно, взорвалась в Константиновке. По их мнению, она, вероятно, могла отклониться от курса в связи со сбоем в электронике или повреждением направляющих частей при пуске.

Журналисты утверждают, что по кадрам видно, что ракета прилетела с территорий, которые находятся под контролем ВСУ. Например, в момент приближения ракеты несколько прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении территории Украины. Кроме того, подчеркивают авторы, ракета отражается в нескольких автомобилях, это говорит о ее движении с северо-запада. Также на это указывают воронка от взрыва и вызванные повреждения.

По словам репортеров, у них есть доказательства запуска двух ракет Вооруженных сил Украины класса «земля-воздух» в направлении линии фронта из города Дружковка, находящегося в 15 минутах к северо-западу от населенного пункта Константиновка. Очевидцы рассказали журналистам, что видели ракеты, которые летели в сторону пострадавшего в дальнейшем населенного пункта.

В статье говорится, что время запуска ракет совпадает со взрывом в Константиновке. Следы ракетных пусков также подтверждают спутниковые кадры. Журналисты также измерили отверстия от поражающих элементов на месте взрыва и пришли к выводу, что они соответствуют по размеру и форме ракете 9M38, которая используется в комплексах «Бук». Эту версию на условиях анонимности подтвердили два эксперта по утилизации боеприпасов.

8 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявлял, что ракета, которой был нанесен удар по рынку в городе Константиновка, была запущена со стороны Украины.

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