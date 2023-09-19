Авиация ВС РФ ударила по пункту управления беспилотниками ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил ТАСС, российская бомбардировочная авиация нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

По словам Савчука, четыре удара были нанесены по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА в районах Торского, Кировска и Серебрянки.

Кроме того, как рассказал начальник пресс-службы, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника.

16 сентября Савчук сообщал, что военнослужащие группировки «Центр» сорвали и отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По его словам, тогда ВСУ потеряли около 40 бойцов, боевую машину пехоты (БМП) и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.