В Одессе произошел взрыв

В Одессе на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности произошедшего не уточняются.

До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области Украины.

18 сентября издание «Зеркало недели» сообщало о сильных взрывах в городе Измаил Одесской области.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что ближайшей целью Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации могут стать Одесса и Николаев. Он подчеркнул, что конечная цель СВО — принятие капитуляции в Киеве. По словам эксперта, активную фазу военных действий никто не отменял.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.