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В Германии прокомментировали планы обучения пилотов ВСУ на F-16

Глава МО Германии Писториус: обучать пилотов ВСУ управлению F-16 не планируется

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом глава ведомства сообщил изданию Bild.

«На данный момент это не планируется», — сказал Писториус, отвечая на вопрос об обучении летчиков ВСУ управлению западными боевыми машинами.

По его словам, ФРГ помогает Киеву артиллерией, бронетехникой и инженерными возможностями. Кроме того, сейчас в этот список добавили зимнюю одежду и теплогенераторы. Глава ведомства подчеркнул, что в этом Украина сейчас нуждается «больше всего». Он обратил внимание, касаясь участия Берлина в «истребительной коалиции», что другие партнеры «демонстрируют свои сильные стороны».

«И это к лучшему», — резюмировал министр.

18 сентября Германия анонсировала новый пакет помощи Украине, который включает в себя разрывные, минометные снаряды и противоминные ракеты на €400 млн.

Ранее Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине.

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