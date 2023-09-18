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Сотрудника Минобороны Нидерландов отстранили от работы за обход санкций против РФ

Сотрудник МО Нидерландов отстранен от работы за обход антироссийских санкций

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Unsplash

Министерство обороны Нидерландов отстранило от работы сотрудника, который подозревается в поставке авиазапчастей в Россию и обходе санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что двое мужчин, среди которых сотрудник Минобороны страны, подозреваются в обходе антироссийских санкций путем экспорта в Россию авиационных запчастей через третьи страны. Подозреваемый отстранен оборонным ведомством от работы до завершения суда.

Из дома мужчины изъяты документы и цифровые носители, а также боеприпасы. Оба подозреваемых помещены под стражу на 60 суток.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что группа закупала и ремонтировала в РФ части боевых самолетов и вертолетов, которые затем продавались иностранным заказчикам.

Ранее россиянина приговорили к колонии за контрабанду военной техники.

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