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Пленный боец ВСУ пожаловался на некачественное обучение в Британии

Пленный военный ВСУ рассказал о прохождении обучения в Великобритании

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Reuters

Пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое он прошел в Великобритании. Об этом сообщает RT.

По его словам, солдаты ВСУ стреляли «только холостыми». Никаких боевых стрельб британские военные с ними не проводили.

«В основном ходили елочкой и штурм окопов был у нас», — уточнил украинский военный.

По его словам, он был мобилизован силой. Его поймали, когда он шел на работу. После проведения подготовки — отправили на фронт.

Военнопленный обратил внимание, что обеспечение ВСУ «никакое». Вооружение, по его словам, не доходит до солдат. На взвод и роту, где он служил, приходились лишь две боевые машины пехоты (БМП), из которых только одна может ездить.

В середине сентября пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях на минных полях. Он подчеркнул, что его однополчане начали «подрываться, раскрыли себя» и попали под огонь минометов и пулеметов.

Ранее пленный военный ВСУ предположил, что останется от Украины.

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