Буданов рассказал, сколько «продержится» экономика РФ в условиях СВО

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская экономика в условиях продолжения конфликта на Украине продержится только до 2025 года. Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

Также он утверждает, что поток оружия у России иссякнет в 2026 году или ранее.

Кроме того, Буданов заявил, что в Киеве знают состояние запасов оружия на складах стран Запада. По его словам, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке. Он подчеркнул, что в разведывательном управлении Украины видят это «очень ясно».

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии продвигается медленно.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».