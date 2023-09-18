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Офис Зеленского назвал контрнаступление ВСУ успешным

Подоляк считает, что контрнаступление Украины увенчалось успехом

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AP

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне критики провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Западе в интервью CNN назвал его «успешным».

Западные средства массовой информации неоднократно отмечали, что союзники Украины выражают недовольство из-за результатов наступления. По данным телеканала CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета The Washington Post писала, что у Вооруженных сил Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.

«Инициатива полностью на стороне Украины», — сказал Подоляк.

До этого Михаил Подоляк заявлял, что массовой экстрадиции украинских граждан, получивших фиктивные справки о непригодности к военной службе, из других стран не планируется. При этом чиновник подчеркнул, что у покинувших страну могут возникнуть юридические проблемы при возвращении на Украину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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