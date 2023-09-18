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Российские силы за сутки уничтожили украинскую САУ «Гвоздика»

ТАСС: ВС РФ за сутки уничтожили в Херсонской области украинскую САУ «Гвоздика»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» за минувшие сутки уничтожили на Каховском направлении в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» украинской армии. Об этом журналистам сообщил представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — отметил он.

Также представитель оперативных служб заявил, что под Херсоном был уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом.

До этого Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли сорвать попытку атаки украинских войск на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск заявил, что вероятность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовск (украинское название — Бахмут) «крайне малой».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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